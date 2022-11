ਕੀ ਹੈ Monkeypox? ਜਿਸਦਾ WHO ਨੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

Monkeypox Name Change: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਇਨੀ Monkeypox ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ Monkeypox ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਕੀਪੌਕਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਮੌਕੀਪੌਕਸ ਨੂੰ 'ਮਪੌਕਸ' (mpox) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਮੰਕੀਪੌਕਸ' ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। Mpox ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਵਾਇਰਲ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ mpox ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। Monkey Pox ਦੀ ਬਜਾਏ Ampox ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ WHO ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। mpox ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ICD-10 ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Following consultations, WHO will begin using a new term for “#monkeypox” disease: '#mpox'.

Both names will be used simultaneously for one year while 'monkeypox' is phased out https://t.co/VT9DAdYrGY pic.twitter.com/Ae6zgkefPI

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 28, 2022