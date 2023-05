अब अकेलापन दूर करेगा Snapchat! दोस्त बन कर करेगा बातचीत

What is Snapchat My AI and how to use it? आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से विकास कर रही है. एक समय था जब फोन तक नहीं थे लेकिन आज के समय में हर कोई टेक्नोलॉजी का ग़ुलाम बना हुआ है. पहले बटन वाले फोन आते थे फिर स्मार्टफोन आने लगा और सब स्मार्टफोन में ऐसी-ऐसी टेक्नोलॉजी जिनकी आज से करीब 20 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था. ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है AI जिसे वर्चुअल दुनिया के नाम से भी जाना जाता है. हाल ही में Chat GPT ने सुर्खियां बटोरी और अब स्नेपचैट का माई एआई फीचर (Snapchat My AI feature) आ गया है जो महज़ एक फीचर नहीं बल्कि एक वर्चुअल दोस्त बन कर आपसे बातचीत करता है.

What is Snapchat My AI and how to use it? स्नैपचैट माई एआई क्या है और इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं?

बता दें कि माई एआई स्नैपचैटर्स के लिए उपलब्ध एक चैटबॉट है जो कि वर्चुअल दोस्त बन कर आपसे बातचीत करता है. एक चैट वार्तालाप में, My AI आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है और आपके BFF के जन्मदिन के लिए सही उपहार पर भी सलाह दे सकता है. इतना ही नहीं बल्कि एक लंबे सप्ताहांत के लिए पैदल यात्रा की योजना बनाने में भी मदद कर सकता है, या सुझाव दे सकता है कि रात के खाने के लिए क्या बनाया जाए.

हालांकि My AI एक उभरती हुई विशेषता है, इसलिए आपको किसी भी सलाह पर भरोसा करने से पहले My AI द्वारा प्रदान किए गए उत्तरों की स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए.

Snapchat My AI लड़का है या लड़की?

स्नैपचैट के माई एआई बॉट से जब पूछा कि वह लड़का है या लड़की तो उसने जवाब दिया कि वह एक वर्चुअल दोस्त है इसलिए उसका कोई जेंडर नहीं है.

Snapchat My AI के साथ कौन सा डेटा साझा किया जाता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है?

My AI के साथ साझा किया गया डाटा, जिसमें आपका स्थान भी शामिल है, यदि आपने उसे Snapchat के साथ साझा किया है, तो My AI द्वारा आपके अनुरोधों के लिए प्रासंगिक और उपयोगी प्रतिक्रियाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा। इसमें आस-पास की जगह से जुड़ी सलाह भी शामिल हैं. Snap द्वारा आपके डेटा का उपयोग Snap के उत्पादों को बेहतर बनाने और विज्ञापनों सहित आपके अनुभव को वैयक्तिकृत करने के लिए भी किया जा सकता है.

