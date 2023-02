Ind w vs aus w semifinal live: कब और कहां खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का सेमिफाइनल मैच?

Ind w vs Aus w semifinal live streaming: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप (Women's T20 World Cup) में अब भारतीय टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया (Ind w vs Aus w match) से होगा. इसके लिए टीम के नाम फाइनल हो चुके हैं. महिला टी20 वर्ल्ड कप के सेमिफाइल (Ind w vs Aus w semifinal) में भारतीय और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम आमने-सामने होंगी. दोनों टीम ने खेल के मैदान में एक-दूसरे को टक्कर देने के लिए कमर कस ली है. ऐसे में यहां जानें यह मैच कब और कहां खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने जा रहा सेमिफाइनल मुकाबला कब खेला जाएगा? (IND W vs AUS W Semifinal match date)

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच होने वाला पहला सेमिफाइनल मुकाबला 23 फरवरी को खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया का सेमिफाइनल मैच कहां खेला जाएगा? (IND W vs AUS W Semifinal match venue)

भारत और ऑस्ट्रेलिया का सेमिफाइनल मैच केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम का सेमिफाइनल मैच किस समय खेला जाएगा? (IND W vs AUS W Semifinal match time)

भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम का सेमिफाइनल मैच भारतीय समयानुसार शाम 6.30 से खेला जाएगा.

भारतीय महिला टीम की ओर से मैदान में उतरेंगी ये खिलाड़ी

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, राजेश्वरी गायकवाड़, जेमिमा रोड्रिग्स, यस्तिका भाटिया (विकेटकीपर), अंजलि सरवानी, हरलीन देओल, देविका वैद्य, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, शिखा पांडे, पूजा वस्त्राकर, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह भारतीय टीम की ओर से खेलती नजर आएंगी.

यहां देख सकेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले पहले सेमीफाइनल मैच का लाइव टेलिकास्ट? (IND W vs AUS W Semifinal-1 live Telecast)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले सेमीफाइनल मैच का लाइव टेलिकास्ट देखने के लिए आप डीडी स्पोर्ट्स और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स पर जा सकते हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले पहले सेमीफाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग फोन और लैपटॉप पर कहां देख पाएंगे? (IND W vs AUS W Semifinal-1 live streaming)

अगर आप भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले पहले सेमीफाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जा सकते है.

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की ओर से खेलेंगी ये महिला खिलाड़ी

मेग लैनिंग (कप्तान), एलिसा हीली (विकेटकीपर), जॉर्जिया वेयरहम, जेस जोनासेन, हीथर ग्राहम, एशलीग गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, डार्सी ब्राउन, अलाना किंग, बेथ मूनी, किम गर्थ, ताहलिया मैकग्राथ, मेगन शुट्ट, एलिसे पेरी और ग्रेस हैरिस खेल के मैदान में उतरेंगी.

