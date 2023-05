Virat Kohli vs Gautam Gambhir Fight: ਆਹਮੋ -ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਗੌਤਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਭੜਕਿਆ ਮੁੱਦਾ?

Virat Kohli vs Gautam Gambhir IPL 2023 clash: ਇਹ ਸਾਲ 2013 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਰਪੀਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਏਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਏ ਪਰ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਵੀਨ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।