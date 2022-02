'विराट को कॉन्फिडेंस की जरूरत..'! रोहित शर्मा का पत्रकार को करारा जवाब! देखें वीडियो

चंडीगढ़- पूर्व कप्तान विराट कोहली के बल्लेबाजी की दुनिया अब भी कायल है. हालांकि उनके कप्तानी छोड़ देने के बाद से वे काफी चर्चा में आ गए हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई एक दिवसीय श्रृंखला में, जिसे भारत ने 3-0 से जीता था. विराट कोहली ने इस में सिर्फ 26 रन बना थे, जिसके बाद से लोग उनकी बल्लेबाजी पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देने लग गए.

तो वहीं, हाल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित शर्मा से विराट कोहली को लेकर एक सवाल पुछा गया, जिसका जवाब रोहित शर्मा ने बहुत ही अतरंगी अंदाज में दिया. दरअसल विराट कोहली के आत्मविश्वास को लेकर ये सवाल पूछा गया था

.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित शर्मा ने कोहली के आत्मविश्वास पर सवाल का जवाब देते हुए कहा की, “विराट कोहली को कॉन्फिडेंस की जरूरत है? क्या बात कर रहे हैं यार. यह अलग बात है कि उन्होंने शतक नहीं बनाया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला में उन्होंने तीन मैचों में दो हाफ सैंचरी (Half Century) बनाईं थीं”

#Rohitsharma on #ViratKohli in Pc.This shows the respect between them pic.twitter.com/vsGMmlw5WU

