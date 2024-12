Airtel Outage: हजारों यूजर्स के लिए कॉल, डेटा और ब्रॉडबैंड सेवाएं ठप

Airtel Outage: ऐसा लगता है कि एयरटेल की सेवाएं पूरे देश में ठप हो गई हैं. कई उपयोगकर्ताओं ने एयरटेल की दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं के साथ समस्याओं का सामना करने की सूचना दी है. उपयोगकर्ताओं ने कॉल करने या लेने, डेटा सेवाओं तक पहुंचने या यहां तक कि ब्रॉडबैंड सेवा के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंचने में असमर्थ होने की शिकायत की है.

एयरटेल आउटेज विवरण

आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के अनुसार, लगभग 46% उपयोगकर्ताओं को कुल ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा, 32% ने सिग्नल नहीं होने की बात कही, और 22% ने मोबाइल कनेक्टिविटी समस्याओं का अनुभव किया.

प्लेटफॉर्म के अनुसार, ज़्यादातर रिपोर्ट गुजरात, दिल्ली, जयपुर, सूरत, मुंबई और अहमदाबाद से हैं. लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में भी आंशिक डाउनटाइम की समस्या है.

डाउनडिटेक्टर प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के अनुसार, यूजर्स को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसमें कॉल ड्रॉप, धीमी इंटरनेट स्पीड और पूरी तरह से कनेक्टिविटी का खत्म हो जाना शामिल है.

एयरटेल की स्वीकृति

एयरटेल ने अभी तक अपनी दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सेवाओं में चल रही रुकावट को स्वीकार नहीं किया है. न ही दूरसंचार सेवा प्रदाता ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है. साथ ही, हमें यह भी नहीं पता कि रुकावट का कारण क्या था.

एयरटेल इंडिया का जवाब

सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आने के बाद एयरटेल इंडिया ने कहा कि दोपहर 2:20 बजे तक समस्या का समाधान कर दिया जाएगा.

We are sorry for the hassle you had to face. We value our customer's feedback to improve our services. We will make sure that the incident will not be repeated. There's an outage in your area which will be resolved by 2:22:06 PM today. Thank you, Ajay S https://t.co/GRABSOPD4E

— airtel India (@airtelindia) December 26, 2024