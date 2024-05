Delhi flight Bomb Threat: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ! ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ

Delhi Flight Bomb Threat: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਟੀਮ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਵੇਟਰੀ ਵਿੱਚ "ਬੰਬ" ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

A bomb threat was reported on an IndiGo flight from Delhi to Varanasi. The aircraft has been moved to an isolation bay for investigation. Aviation security and a bomb disposal team are currently on site: Airport Official told ANI pic.twitter.com/gzdQUaI54c

— ANI (@ANI) May 28, 2024