ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ

Delhi Tantrik News: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀੜਤਾ (Delhi Tantrik) ਦੀ ਮਾਂ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

Delhi | A 'tantrik' has been accused of raping a 14-year-old. The victim’s mother took her to tantrik for exorcism. He repeatedly raped her, she was 2 months pregnant. After matter was reported to police, a case under POCSO was registered. Further probe is underway: Delhi Police

— ANI (@ANI) February 19, 2023