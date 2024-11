Delhi Weather Updates: ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ AQI 400 ਤੋਂ ਪਾਰ, ਕਦੋਂ ਸੁਧਰੇਗੀ ਸਥਿਤੀ?

Delhi Air Quality: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਠ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ AQI 400 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਹਿਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦਾ AQI 400 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

#WATCH | Delhi | A thin layer of smog witnessed near the Akshardham temple area as the Air Quality Index (AQI) across Delhi dips into the 'Very Poor' category in several areas as per the Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/WNmsPxcWu6

— ANI (@ANI) November 7, 2024