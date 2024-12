Farmers Protest: यूपी पुलिस ने अलीगढ़ में किसान नेता राकेश टिकैत को हिरासत में लिया

Rakesh Tikait Detained: भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता राकेश टिकैत को बुधवार को अलीगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जब वे किसान नेताओं की एक बैठक में भाग लेने के लिए ग्रेटर नोएडा जा रहे थे. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. टिकैत और उनके साथियों को यमुना एक्सप्रेसवे पर रोका गया और बस में टप्पल पुलिस स्टेशन ले जाया गया.

अलीगढ़ पुलिस के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि टिकैत को "हिरासत में" लिया गया है, लेकिन स्पष्ट किया कि उन्हें "गिरफ़्तार नहीं किया गया है." पत्रकारों से बात करते हुए, टिकैत ने अधिकारियों की आलोचना की और उन पर किसानों की आवाजाही को नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने से रोकने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया.

VIDEO | UP Police detains farmer leader Rakesh Tikait in Aligarh.

“We don’t know where they are taking us. If they won’t come out with a solution then we will start a tractor rally from here to Lucknow. We will wait for the government’s reply till today evening,” he says.

(Full… pic.twitter.com/NWZesJuedJ

— Press Trust of India (@PTI_News) December 4, 2024