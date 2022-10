हिमाचल की सुजानपुर सीट का क्या है इतिहास, कौन हैं विधानसभा चुनाव 2022 के उम्मीदवार?

Sujanpur VidhanSabha Seat: हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव (Himachal Assembly election 2022) करीब आता जा रहा है. जब से मतदान की तारीख (Himachal election date) और प्रत्याशियों की सूची (himachal candidate list) जारी की गई है तब से प्रदेश में सियासी पारा भी बढ़ने लगा है. दिन प्रतिदिन चुनाव पहले से ज्यादा रोचक होता जा रहा है. हिमाचल में इस साल 68 सीटों (Himachal assembly seat) पर चुनाव होना है. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं इन सभी सीटों का इतिहास और समीकरण. इस खबर में हम आपको बताएंगे सुजानपुर सीट (Sujanpur assembly seat Himachal) के बारे में.

क्या रहा 2017 विधानसभा चुनाव का परिणाम?

हिमाचल प्रदेश की सुजानपुर सीट जिला हमीरपुर के (Hamirpur) अंतर्गत आती है. इस सीट का राजनीतिक इतिहास (Sujanpur seat History) काफी दिलचस्प रहा है. 2017 विधानसभा चुनाव (Himachal election 2017) में यहां से कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी. 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के राजेंद्र राणा को 22,288 वोट मिले थे. उन्होंने 1,919 वोटों के मार्जिन से बीजेपी के प्रेम सिंह धूमल (Prem Singh Dhoomal) को हराया था. इस चुनाव में प्रेम सिंह धूमल को 23,369 वोट मिले थे. वहीं, माकपा के जोगिंदर कुमार ठाकुर को 1,023 वोट मिले थे.

कौन है 2022 विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार

सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने सेना से रिटायर्ड कैप्टन रणजीत सिंह (Who is Ranjeet Singh) को अपने उम्मीदवार के रूप में चुना है, लेकिन जनता इन्हें अपना विधायक चुनेगी या नहीं ये तो 8 दिसंबर को आने वाले नतीजों से ही पता चलेगा. बता दें, कैप्टन रणजीत सिंह बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वर्तमान जिला पार्षद वार्ड बीड़ बगेहड़ा से सदस्य निर्वाचित हैं. इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम सिंह धूमल (Who is Prem Singh Dhoomal) को सुजानपुर सीट से दिया था, लेकिन उस दौरान उन्हें कांग्रेस के राजेंद्र राणा से हार की सामना करना पड़ा.

क्या है मतदाताओं की संख्या?

इस सीट पर फिलहाल 73,790 वोटर हैं, इनमें 36,969 मतदाता पुरुष और 36,821 मतदाता महिलाएं हैं. इस लिस्ट में सर्विस वोटर्स की संख्या 2,141 है. सैनिक और पूर्व सैनिकों की संख्या सबसे ज्यादा है.

