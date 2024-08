Independence Day 2024: PM ਮੋਦੀ ਨੇ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਿਰੰਗਾ; ਕਿਹਾ- 40 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

Independence Day 2024: ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 77ਵਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ PM Narendra Modi Speech

#WATCH | PM Modi says, "We gave the mantra for 'Vocal for Local'. Today, I am happy that Vocal for Local has become a new mantra for the economic system. Every district has started taking pride in its produce. There is an environment of 'One District One Product'..."

-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਪਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

-ਦੇਸ਼ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਪਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ

ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ। ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ

ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ - ਆਜ਼ਾਦੀ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 1857 ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 40 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ, ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸੀ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ।

2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ

ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸਿਰਫ 40 ਕਰੋੜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ 40 ਕਰੋੜ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

#IndependenceDay2024 | PM Modi at Red Fort, says, "We are proud that we carry the blood of the 40 crore people who had uprooted the colonial rule from India...Today, we are 140 crore people, if we resolve and move together in one direction, then we can become 'Viksit Bharat' by… pic.twitter.com/b5njnZsYLM

— ANI (@ANI) August 15, 2024