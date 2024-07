Agniveer Reservation: ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ! ਪੁਲਿਸ-ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਡ-ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

Rajasthan Agniveer Reservation: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਭਰਤੀ (Rajasthan Agniveer Reservation) ਕਰੇਗੀ। ਹਿਮਾਂਤਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਭਾਰਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ - ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ - ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

#WATCH | Delhi: Rajasthan CM Bhajanlal Sharma says, "I bow down in front of the Bravehearts of the Kargil war on its 25th anniversary, who sacrificed themselves for their motherland. On PM Modi's Agniveer scheme, our Rajasthan government has decided to give them reservations in… pic.twitter.com/WNKNwFJcAk

— ANI (@ANI) July 26, 2024