Rs 2000 note exchange news: 2,000 रुपये के नोट बदलने को लेकर SBI बैंक ने जारी किया 'बयान', जानिए क्या कहा

Rs 2000 note exchange news in Hindi: हाल ही में भारत सरकार द्वारा 2,000 रुपये के नोट को लेकर बड़ा ऐलान किया गया था जिसके बाद लोगों में चिंता बढ़ गई थी कि कहीं उनके पास रखे 2,000 रुपये के नोट किसी काम के ना रह जाएं. हालांकि भारत सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया था कि 2,000 रुपये के नोट बेशक बंद हो रहे हैं लेकिन उनको वापस करने का समय सितंबर महीने तक रखा गया है और उसके बाद भी 2,000 रुपये के नोट लीगल टेंडर रहेंगे.

ऐसे में एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) ने भी अपनी सभी शाखाओं को सूचित किया है कि 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म या पहचान प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी.

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने 19 मई को एलान किया था कि वह 2,000 रुपये के नोटों का संचलन वापस ले रहे हैं और नागरिकों को नोटों को बदलने या जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया जाएगा.

देश के सबसे बड़े लेंडर्स में से एक ने 20 मई को कहा कि "एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक, जनता के सभी सदस्यों को 2,000 रुपये के नोटों को आदान-प्रदान करने की सुविधा दी जाएगी."

उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा करवाने के लिए निविदाकर्ता को एक्सचेंज करते वक़्त किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ को जमा करने की ज़रूरत नहीं है. आपको बता दें यह स्पष्टीकरण तब सामने आया जब सोशल मीडिया एक कथित "फॉर्म" की तस्वीरों से भर गया था.

देश के सबसे बड़े मूल्यवर्ग के नोटों को वापस लेने का आदेश देते हुए आरबीआई ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 2,000 रुपये के नोट को पेश करने का उनका उद्देश्य पूरा हो गया था.

नोट जमा करने या बदलने की प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी. परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने और नियमित गतिविधियों में व्यवधान से बचने के लिए, 2,000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान किसी भी बैंक शाखा और कुछ नामित आरबीआई कार्यालयों में एक बार में 20,000 रुपये तक सीमित होगा. इसके बाद बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) ने अपनी सभी शाखाओं को सूचित किया कि 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म या पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होगी.

