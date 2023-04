क्या चैट जीपीटी के इस्तेमाल के बाद लोग भूल जाएंगे Google? जानिए कैसे काम करता है Chat GPT

What is Chat GPT in hindi and how does it works? हाल ही में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चैट जीपीटी काफी चर्चाओं में है. कहा जा रहा है कि यह गूगल सर्च को भी टक्कर दे सकता है. प्राप्त जानकारी के अनुसार चैट जीपीटी से आप जो भी सवाल पूछते हैं उसका जवाब आपको चैट जीपीटी द्वारा लिख कर दिया जाता है.

बता दें कि अभी फिलहाल इस पर काम चल रहा है लेकिन जल्द ही इसे लोगों तक बड़े पैमाने पर पहुंचाया जाएगा. सोशल मीडिया यूजर द्वारा टेस्ट किए जाने पर इसका पॉजिटिव रिस्पांस आया है. आइए आखिर जान लेते हैं कि “चैट जीपीटी क्या है? (What is Chat GPT)” और “चैट जीपीटी कैसे काम करता है?(How does Chat GPT works?)”

What is Chat GPT in Hindi and its history?

चैट जीपीटी यानि (चैट जेनरेटिव प्रिट्रेंड ट्रांसफार्मर) का निर्माण आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस द्वारा किया गया है जो कि एक प्रकार की चैट बोट है जो कि ज्यादातर अर्टिफिकल इंटेलिजेंस पर ही काम करेगा. प्रपात जानकारी के अनुसार आप इसके द्वारा प्राथमिक रूप से बात कर अपने किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं.

इसे साल 2022 में 30 नवंबर के दिन एक प्रोटोटाइप के तौर पर लांच किया गया था. ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अल्टमैन के अनुसार इसके द्वारा अभी तक 20 मिलियन से अधिक यूज़र तक अपनी पहुंच बना ली गई है और लगातार यूजर की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है.

How does Chat GPT works? कैसे काम करता है चैट जीपीटी?

चैट जीपीटी की वेबसाइट पर इसकी वर्किंग के बारे में विस्तार से बताया गया है. दरअसल इसे ट्रेन करने के लिए डेवलपर के द्वारा इसके लिए पब्लिक तौर पर उपलब्ध डाटा का यूज किया गया है जो डाटा इस्तेमाल में लाया गया है. उस में से यह चैट बोट आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब ढूंढ़कर उसके जवाब को सही प्रकार से और सही लैंग्वेज में क्रिएट करता है और रिजल्ट को डिवाइस स्क्रीन पर प्रस्तुत करता है. यदि आप इसके दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है तो यह अपने डाटा को लगातार अपडेट करता रहता है.

Chat GPT update in hindi: सितंबर 2021 की जानकारी ही उपलब्ध

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे द्वारा जब चैट जीपीटी पर जब पंजाब लेटेस्ट न्यूज़ सर्च किया गया तो चैट जीपीटी ने कहा कि "मेरी जानकारी के अनुसार सितंबर 2021 तक..." का ही डाटा फीड था. इसका कारण यह है कि साल 2022 में इसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी जिसकी वजह से इसके बाद की जो भी घटना घटित हुई है उसकी जानकारी या फिर डाटा सही तौर पर प्राप्त नहीं हो सका लेकिन वक़्त के साथ-साथ शायद इस में जानकारी अपडेट कर दी जाएगी.

