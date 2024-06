लागू हुआ पेपर लीक के खिलाफ कानून; 10 साल की सजा और इतने करोड़ का लगेगा जुर्माना

Paper Leak Law: हाल ही में देश में कई परीक्षाएं इसलिए रद्द कर देनी पड़ीं क्योंकि इनके पेपर लीक हो गए. 18 जून को हुई UGC-NET की परीक्षा को इसीलिए रद्द कर देना पड़ा. इसके अलावा NEET की परीक्षा पर भी विवाद बना हुआ है. इस बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक विरोधी कानून लागू किया है. दावा है कि इस कानून के लागू होने से पेपल लीक पर लगाम लगेगी.

पेपर लीक विरोधी कानून

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेपर लीक विरोधी कानून पास किया है. इस कानून का नाम है लोक परीक्षा कानून 2024 यानि पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024. इस कानून का मकसद ये भी बताया जाता है कि देश भर में आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं और आम इंट्रेंस इग्जाम में गैर जरूरी साधनों को रोकना है. सरकार ने यह कदम NEET और UGC NET परीक्षाओं के आयोजन में कथित कदाचार के बाद हुए विवाद के बाद उठाया है.

The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 - the anti-paper leak law for examinations for central recruitment and entrance into central educational institutions, came into effect on Friday.

