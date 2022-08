Asia Cup 2022 Renamed: अचानक बदल गया एशिया कप का नाम? थोड़ी देर में शुरू होगा पहला मैच

Asia Cup 2022 Renamed: एशिया कप का पहला मैच शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं. लेकिन एक चौकाने वाली खबर सामने आ रही है कि एशिया कप का नाम बदलकर अब डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2022 हो गया है. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और द टेलिग्राफ ऑनलाइन के मुताबिक श्रीलंका और अफगानिस्तान मैच से चंद घंटे पहले यह बड़ा फैसला लिया गया है.

खबर सामने आने के बाद हमने जांच पड़ताल की. जिसके बाद हम डीपी वर्ल्ड के ट्वीटर अकाउंट पर गए. जहा कंपनी ने इस बात की जानकारी दी हुई थी. जिसमें लिखा हुआ था कि 'एशिया कप के स्पॉन्सर के तौर पर शामिल हुए है. हम दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंटों में से एक के साथ साझेदारी करके खुश हैं.' आपको बता दें कंपनी ने यह ट्वीट 25 अगस्त को किया था.

In collaboration with @ACCMedia1 we are now the title sponsor for the 2022 Asia Cup – AKA, the DP World Asia Cup 2022.

We are delighted to partner with one of the most prestigious cricket tournaments in the world. Find out more here: https://t.co/scZP2b4CsV

— DP World (@DP_World) August 25, 2022