BCCI का ऐतिहासिक कदम, IPL-2025 में खिलाड़ियों की होगी मोटी कमाई, 17 साल बाद हुआ ऐसा

IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग खिलाड़ियों के लिए कुछ नया करता है. यही कारण है कि पूरे विश्व में IPL की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है. IPL का ये सीजन खिलाड़ियों के बेहद शानदार साबित होने वाला है. इस बार खिलाड़ियों की कमाई पहले से ज्यादा बढ़ने वाली है. दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक ऐतिहासिक फैसले लेते हुए आगामी आईपीएल सीजन से खिलाड़ियों को मैच फीस दिए जाने का ऐलान किया है, जिससे एक खिलाड़ी को अपनी सैलरी के अलावा 1.05 करोड़ रुपये तक एक्स्ट्रा मिल सकते हैं.

अब कम में बिकने वाले खिलाड़ियों को भी होगी मोटी कमाई

आईपीएल का पहला सीजन साल 2008 में हुआ था, तब से लेकर आईपीएल के 17 सीजन हो चुके हैं. इस दौरान देश-विदेश के खिलाड़ियों ने मोटी कमाई की. 17वें यानी पिछले सीजन में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क पर सबसे ज्यादा 24.75 करोड़ रुपये की बोली लगी थी. वहीं, कई युवा और घरेलू क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ियों को उनके बेस प्राइस पर भी खरीदा जाता रहा है, जो आईपीएल की शुरुआत में दस लाख था और अब 20 लाख रुपये है. इस तरह से किसी भी सीजन में जिस खिलाड़ी को जितने रकम में फ्रेंचाइजी अपने टीम में शामिल करती थी उस सीजन के लिए उतना ही पैसा मिलता था. हालांकि, अब बीसीसीआई के इस नई घोषणा से इसमें बढ़ोतरी होने वाली है.

जय शाह ने किया ऐलान

बता दें, IPL के पिछले यानी 17वें सीजन में प्लेयर्स को सिर्फ उनकी ऑक्शन फीस ही सैलरी के तौर पर मिलती थी, लेकिन अब पहली बार खिलाड़ियों को इंटरनेशल क्रिकेट की तरह मैच फीस मिलने वाली है. बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह (Jay Shah ) ने शनिवार, 28 सितंबर को IPL गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में घोषणा की कि आगामी सीजन से आईपीएल में खिलाड़ियों को मैच फीस भी मिलेगी.

In a historic move to celebrate consistency and champion outstanding performances in the #IPL, we are thrilled to introduce a match fee of INR 7.5 lakhs per game for our cricketers! A cricketer playing all league matches in a season will get Rs. 1.05 crores in addition to his…

— Jay Shah (@JayShah) September 28, 2024