Dream 11 और My Circle 11 को लेकर क्या कहता है इस्लाम? हराम है या फिर हलाल?

Dream 11 and My Circle 11 is Haram in Islam: ड्रीम इलेवन और माय सर्कल इलेवन जैसे कई एप्स पर लोग जमकर पैसा लगा रहे हैं, हालांकि इस तरह की ऐप्स से मुसलमानों को दूर रहने के लिए कहा गया है.