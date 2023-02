पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली ने फ्राइ पेन से पत्नी पर किया हमला; शिकायत लेकर थाने पहुंची एंड्रिया

FIR against ex cricketer Vinod Kambli on charge of assaulting wife : शिकायत के मुताबिक, बाद में कांबली की पत्नी मेडिकल परीक्षण के लिए भाभा अस्पताल गई, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी.