ICC Mens Cricket World Cup 2023: ब्रांड एंबेसडर बने शारुख खान; प्रोमो हुआ लांच, फैंस ने दी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रया

ICC Mens Cricket World Cup 2023: अभिनेता शाहरुख खान के लिए ये साल बहुत बड़ा साल साबित हुआ. शाहरुख खान ने इस साल कई हिट फिल्में देने के बाद अब स्पोर्ट्स में भी अपना परचम लहरा रहा है. ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरु होगा. वर्ल्ड कप की मेजबानी इस बार भारत कर कर हा है. इसी को लेकर ICC यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ( INTERNATIONAL CRICKET COUNCIL ) ने गुरुवार को बॅालीवुड अभिनेता शाहरुख खान के साथ ICC Mens World cup 2023 के पहले प्रोमो का अनावरण किया.

History will be written and dreams will be realised at the ICC Men's Cricket World Cup 2023



cre Trending Stories

All it takes is just one day pic.twitter.com/G5J0Fyzw0Z

— ICC (@ICC) July 20, 2023