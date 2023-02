Ind w vs Pak w head 2 head: दोनों टीम में किसका पलड़ा भारी? देखें आंकड़े

Ind w vs Pak w head 2 head: टी20 वर्ल्ड कप का आग़ाज हो गया है. पहला मैच साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच होने वाला है. भारत अपना पहला मैच पाकिस्तान के साथ खेलेगी. आपको जानकारी के लिए बता दें महिला टी20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीक में हो रहा है. भारत ने वॉर्मअप मैच ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे. जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था. अब पाकिस्तान के खिलाफ ये मुकाबला होने जा रहा है. आएये जानते हैं कि पाकिस्तान बनान भारत का हेड टू हेड रिकॉर्ड (India vs Pakistan Women Head to Head) क्या है.

भारत बान पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (Ind W vs Pak W Head to Head)

अगर इंडिया बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड (Ind vs Pak W head to head) की बात करें तो दोनों टीमों ने 13 टी20 मैच खेले हैं. जिनमें से भारत ने 10 जीते हैं. वहीं बात करें ओडीआई की तो 11 के 11 मैच भारत ने जीते हैं. यानी दोनों फॉर्मेट्स के कुल 24 मैचों में से 21 मैच टीम इंडिया ने जीते हैं

फऑर्मेट टोटल मैच इंडिया पाकिस्तान

फऑर्मेट टोटल मैच इंडिया पाकिस्तान ड्रॉ ओडीआई 11 11 0 0 टी20 12 10 3 0

भारत बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड कप (Ind vs Pak Women Head to Head world cup)

वर्ल्ड कप में भी भारत ने अपनी धाक जमाई हुआ है. आपको जानकारी के लिए बता दें 50 ओवर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 4 मैच खेले और चारों मैच टीम इंडिया जीत गई. वहीं टी20 वर्ल्ड कप में टीमों ने 6 मैच खेले और 4 में भारत ने जीत हासिल की.

टूर्नामेंट मैच इंडिया पाकिस्तान 50 ओवर वर्ल्ड कप 4 4 0 20 ओवर वर्ल्ड कप 6 4 2

स्टैट्स बताते हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले काफी मजबूत हैं. लेकिन ये टी20 वर्ल्ड कप है यहां कुछ भी हो सकता है. अगर पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के हाइयेस्ट स्कोर की बात करें तो 137 है जो 2018 में टीम ने बनाया था