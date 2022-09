KL Rahul on Virat Kohli: कोहली की ओपनिंग से केएल राहुल को खतरा? खुद कबूली सबके सामने ये बात!

Asia Cup 2022: भारत ने एशिया कप का आखिरी मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेला. इस मैच में विराट कोहली ने एक बेहतरीन पारी खेल. इस मैच में 122 रन बनाने वाले विराट कोहली को लेकर कहा जा रहा है कि क्रिकेटर फिर से फॉर्म में वापस आ गए हैं. जिसके बाद कई लोगों का मानना है कि टी20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करनी चाहिए.

केएल राहुल से जब मैच के बाद सवाल पूछा गया है कि क्या विराट कोहली को ओपनिंग करनी चाहिए? तब कएल राहुल ने कहा तो मैं क्या खुद बाहर बैठ जाऊं? इतना कहने के बाद सभी मीडियाकर्मी हसने लगे. इसके अलावा उप कप्तान केएल राहुल ने कहा कि विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार पारी खेली है. एक टीम के तौर पर हमारे लिए यह बेहतर है. हमारे खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है.

