Ind Vs Eng Semi Final: रोहित को टॉस हारना होगा, तभी मिलेगी फाइनल में एंट्री, यकीन नहीं आता तो देखिए

India Vs England Semifinal: भारतीय टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में है और अपने सेमीफाइनल मुकाबले का इंतेजार कर रही है. भारतीय टीम का सेमीफाइनल 10 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ होगा. यह महामुकाबला एडिलेड में खेला जाएगा. भारतीय वक्त के मुताबिक गुरुवार को दोपहर डेढ़ बजे यह मैच शुरू होगा. इस खबर में हम आपको इस मैदान के एक दिलचस्प इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं.

रोहित का टॉस हारना जरूरी

दरअसल कहा यह जा रहा है कि भारतीय टीम अगर यह मैच जीतना है कि कप्तान रोहित शर्मा के इस बार टॉस जीतने की नहीं बल्कि हारने की कोशिश करनी होगी. तभी भारत यह मैच अपने नाम कर पाएगा. जी हां आपने सही सुना है. दरअसल एडिलेड ओवल के ग्राउंड पर एक बार भी उस टीम ने दर्ज नहीं की जिसने टॉस जीता है. हर बार टॉस हारने वाली टीम इस ग्राउंड पर विजेता बनी है. यह जानकारी ESPN क्रिक इंफो की तरफ से दी गई है.

No team has won a men's T20I at the Adelaide Oval after winning the toss #INDvENG | #T20WorldCup pic.twitter.com/9P3rHocQhg

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 8, 2022