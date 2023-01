Rishabh Pant के एक्सिडेंट के बारे में सुनते ही पाक क्रिकेटर्स ने किए ऐसे ट्वीट्स

Rishabh Pant Accident: ऋषभ पंत का शुक्रवार को कार एक्सिडेंट हो गया. इस दौरान उन्हें कई गंभीर चोटे आईं. आपको बता दें ऋषभ अपने होमटाउन रुड़की जा रहे थे. इसी दौरान उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और डिवाइड पर चढ़ गई. जिसके बाद कार ने आग भी पकड़ ली. इस हादसे में ऋषभ पंत के काफी चोट आई है. उनके लिगामेंट फट गया है और माथे पर भी चोट है. उनके एक्सिडेंट के बाद लोगों ने उनके लिए दुआएं शुरू कर दीं. इधर पाकिस्तान क्रिकेटर्स के भी बयान आए हैं...जानिए उन्होंने क्या कहा?

ऋषभ पंत के लिए पाक क्रिकेटर्स ने की दुआएं

शोएब मलिक ट्वीट करते हुए लिखते हैं- अभी-अभी भारत में ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बारे में पता चला. आपके लिए ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं भेज रहा हूं ऋषभ पंत. आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना भाई जी...

Just came to know about about Rishabh Pant's accident in India. Sending many prayers and wishes for you @RishabhPant17. Wishing you a speedy recovery, get well soon brother... #RishabhPant — Shoaib Malik (@realshoaibmalik) December 30, 2022

वहीं हसन अली लिखते हैं- मुझे उम्मीद है कि कुछ भी गंभीर नहीं है ऋषभ. मैं आपके जल्द तंदुरुस्त होने की दुआ करता हूं और कामना करता हूं कि आप जल्द रिकवर हो जाएं. इंशाअल्लाह आप ठीक होंगे और जल्द ही मैदान पर वापसी करेंगे

I hope there's nothing serious @RishabhPant17 I wish you a quick recovery and many prayers bhai. InshaAllah you will be fine and back on field very soon pic.twitter.com/gy5WhoO0gf — Hassan Ali (@RealHa55an) December 30, 2022

पाक के दिग्गज बॉलर शाहीन शाह अफरीदी लिखते हैं. ऋषभ पंत के लिए दुआ कर रहा हूं. मोहम्मद रिजवान लिखते हैं ऋषभ पंत के लिए दुआएं कर रहा हूं. उनकी जल्द रिकवरी हो इन्शाअल्लाह

Praying for @RishabhPant17 — Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) December 30, 2022

Prayers for speedy recovery of @RishabhPant17. Get well soon, in sha Allah. — Muhammad Rizwan (@iMRizwanPak) December 31, 2022

पाकिस्तान के दिग्गज प्लेयर वसीम अकरम लिखते हैं- परेशान करने वाली खबर आ रही है. ऋषभ पंत दुर्घटना का शिकार हो गए हैं …उनके शीघ्र स्वस्थ होने और क्रिकेट में वापसी की कामना करता हूं. सभी प्रार्थनाएं.