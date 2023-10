Watch: वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानियों ने फिर की हरकत, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

ICC World Cup 2023: ICC वर्ल्ड कप के तहत नीदरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान मैच के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हो गया है. मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ. इस दौरान पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड पर ड्रिंक ब्रेक के दौरान नमाज अदा की. हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब रिजवान ने ग्राउंड पर ब्रेक के दौरान नमाज पढ़ा हो. उन्होंने इससे पहले भी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के तहत भारत के खिलाफ मैच के दौरान नमाज अदा की थी.

Mohammad Rizwan offered namaz during the #PAKvsNED match He is here to play #CricketWorldCup2023 or propagate his religion ? @ICC @JayShah Religious activities should be prohibited on international tournament like this where players of other religion also taking part pic.twitter.com/moAgIvyxsc

सोशल मीडिया पर आने लगे रिएक्शन

पाकिस्तानी क्रिकेटर की तरफ से हैदराबाद ग्राउंड पर नमाज अदा करने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर क्रिकेट और मजहब को मिक्स कर रहे हैं. उन्होंने लिखा है कि "मोहम्मद रिजवान क्रिकेट और धर्म को मिक्स करने से पीछे नहीं हटते हैं. जब उन्हें भारतीय देख रहे होते हैं, तो वह जानबूझकर ऐसा करते हैं. वह यहां क्रिकेट खेलने आए हैं या फिर अपने धर्म का प्रचार करने आए हैं?"

WATCH: Pakistan wicketkeeper Mohammad Rizwan offers namaz during drinks break of Pakistan vs Netherland's match.

He deliberately does this when there are Indians watching him.

Earlier also during T20 World Cup 2021, India vs Pakistan match: Mohammad Rizwan had offers ‘Namaz’… pic.twitter.com/QCpza5aBnO

— upuknews (@upuknews1) October 6, 2023