लाइव मैच के दौरान PAK क्रिकेटर की मौत वाली खबर झूठी! खिलाड़ी ने कहा- मैं ठीक हूं

Usman Shinwari: पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ खबरें तेजी से वायरल हो रही थी. जिनको लेकर दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर उस्मान शिनवारी की दिल का दौरा पड़ने से लाइव मैच के दौरान मौत हो गई. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मैदान पर खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं लेकिन अचानक सभी लोग एक तरफ भागने लगते हैं. इसके बाद वीडियो में दिखाई देता है कि एक खिलाड़ी जमीन पर उल्टा लेटा हुआ है. जिसके चारों तरफ खिलाड़ी और कुछ अन्य लोग हैं.

खबरों में दावा किया गया कि उस्मान शिनवारी को मैच के दौरान ही दिल का दौरा पड़ा और उसे बचाया नहीं जा सका. खबरों के मुताबिक पाकिस्तान कॉरपोरेट लीग के तहत लाहौर के मशहूर जुबली क्रिकेट ग्राउंड में 25 सितंबर को यह मैच खेला जा रहा था. मैच में बर्जर पेंट्स और फ्राइजलैंड की टीमें आमने-सामने थीं. यह हादसा जब हुआ, तब बर्जर पेंट्स की बल्लेबाजी चल रही थी. तभी मैदान पर मौजूद फ्राइजलैंड के फील्डर (उस्मान शिनवारी) मैदान पर ही चक्कर खाकर गिर गए.

जब खबर तेजी से वायरल होने लगी तो तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी ने अफवाहों को खारिज करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और ट्वीट करते हुए कहा,"मै ठीक हूं, मेरे परिवार को मेरी मौत के बारे में फोन आ रहे हैं. समाचार चैनलों के सम्मान के साथ, प्लीज इतनी बड़ी खबर चलाने से पहले तस्दीक कर लिया करें. धन्यवाद."

During a match between Burger Paints and Friesland , Usman Shinwari fell down due to heart attack and was brought to the hospital immediately where he couldn't survive. RIP pic.twitter.com/YKnnawSiTq

— Tahir Jamil Khan (@TahirJamilKhan3) September 25, 2022