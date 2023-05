PBKS vs MI Dream11 Prediction: इन प्लेयर्स पर जताएं भरोसा, जानें फैंटसी टीम और पिच रिपोर्ट

PBKS vs MI Dream11 Prediction: पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियन्स के बीच आज आईपीएल का 46वां मैच खेला जाना है. ये मैच शाम 7:30 बजे पंजाब क्रिकेट असोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में होने वाला है. इस मैच को लेकर अलग-अगग प्रिडिक्शन किए जा रहे हैं. पंजाब किंग्स ने 9 में से पांच मैच जीते हैं और प्वाइंट्स टेबल और 6वें स्थान पर है. वहीं मुंबई इंडियन ने 8 मैच खेले हैं जिसमें से टीम ने चार मैच अपने नाम किए हैं, और टीम प्वाइंट्स टेबल पर 7वें स्थान पर है. आज का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है. इससे पहले हम आपको आपको पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियन्स ड्रीम11 टीम(PBKS vs MI Dream11 Team) बताने वाले हैं. इसके साथ ही पिच रिपोर्ट और टीम की संभावित प्लेइंग11 (PBKS vs MI Playing 11) की भी जानकारी देंगे. तो चलिए जानते हैं.

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियन्स ड्रीम11 प्रिडिक्शन (PBKS vs MI Dream11 Prediction)

विकेट कीपर- ईशान किशन (Ishan Kishan), प्रभसिमरन सिंह (Prabh Simran Singh), जितेश शर्मा (Jitesh Sharma),

बैटर- सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav), टिम डेविड (Tim David), तिलक वर्मा (Tilak Varma), शिखर धवन (Shikhar Dhawan)

ऑलराउंडर- क्रिस ग्रीन (Chris Green), सैम करन (Sam Curran), सिकंदर रजा (Sikandar Raza)

बॉलर- पियूश शर्मा (Piyush Sharma)

कप्तान- क्रिस ग्रीन (Chris Green)

उप कप्तान- सैम करन (Sam Curran)

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियन पिच रिपोर्ट (PBKS vs MI Pitch Report)

आपको जानकारी के लिए बता दें ये मै पंजाब क्रिकेट असोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम में हो रहा है. ये पिट बैटर्स को काफी सपोर्ट करती है. ऐसे में मैच में अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है. पिछले पांच मैचों में एवरेज इनिंग स्कोर 185 रन रहा है. जो टीम पहले टॉस जीतेगी वह पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है.

मुंबई इंडियन्स संभावित प्लेइंग11 (Mumbai Indians Playing 11)

रोहित शर्मा (कप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, सूर्यकुमार यादव, नेहल वढेरा, जोफ्रा आर्चर, मोहम्मद अरशद खान, पीयूष चावला, रिले मेरेडिथ.

पंजाब किंग्स संभावित प्लेइंग 11 (Punjab Kings Playing 11)

अथर्व तायडे, शिखर धवन, जितेश शर्मा, शाहरुख खान, लियाम लिविंगस्टोन, सिकंदर रजा, सैम कुरेन, हरप्रीत बराड़, कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह, राहुल चाहर