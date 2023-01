Ramiz Raja on BCCI: PCB के पूर्व चेयरमैन ने कहा बीजेपी की गोद में खेल रहा है बीसीसीआई!

Ramiz Raja allegation on BCCI: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयमैन रमीज राजा अकसर भारतीय क्रिकेट टीम और बीसीसीआई को लेकर लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं. इस बार फिर उन्होंने Board of Control for Cricket in India यानी बीसीसीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा है कि बीजेपी से प्रभावित मानसिकता ने बीसीसीआई को अपने कब्जे में ले लिया है. रमीज राजा के इस बयान के बाद उनकी काफी फजीहत भी हो रही है.

बीसीसीआई को लेकर रमीज राजा ने क्या कहा?

जियो न्यूज के अनुसार लाहौर में एक सरकारी कॉलेज को संबोधित करते हुए रमीज राजा ने कहा कि आईसीसी (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) बीसीसी आई से प्रभावित है क्योंकि ज्यादातर कमाई भारत से होती है. इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्तर पर प्रतिबंधित करने की कोशिश की जा रही है.

रमीज राजा ने कहा कि एशिया कर के वेन्यू को भारत बदलने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने (भारत) एशिया क्रिकेट काउंसिल पर पाकिस्तान से होस्टिंग लेकर किसी न्यूटरल देश को ट्रांसफर करने का प्रेशर बनाया. आपको बता दें रमीज राजा ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि अगर एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान से जाती है तोह वह आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे.

क्या है मामला

आपको जानकारी के लिए बता दें इस बार का एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के पास है. ऐसे में बीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने कहा था कि भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा. जिसके बाद इस मामले को लेकर उस समय के पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा का बयान आया था. उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान के पास से एशिया कप की मेजबानी जाती है तो पाक टीम आईसीसी वर्ल्ड कप खेलेने भारत नहीं जाएगी. अब मौजूदा पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी ने भी इस मसले को लेकर कहा था कि वह एसीसी से इस मुद्दे पर बात करेंगे.