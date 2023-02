QUE vs ISL Dream11 Prediction: इन प्लेयर्स के परफॉर्म करने की पूरी उम्मीद; फैंटसी पिक, टीम और पिच रिपोर्ट

QUE vs ISL Dream11 Prediction: पीएसएल 2023 जोरो शोरो से चल रहा है. आज यानी 24 फरवरी को करांची में क्वेटा ग्लेडिएटर और इस्लामाबाद युनाएटेड के बीच मैच होने जा रहा है (QUE vs ISL). आपको जानकारी के लिए बता दें क्वेटा ग्लेडिएटर प्वाइंट टेबल के एकदम नीचे है. टीम ने केवल एक मैच जीता है. अगर टीम कुछ मैच और जीतती है तो उम्मीद है कि प्वाइंट्स टेबल पर टॉप पर चली जाए. वहीं अगर बात करे इंस्लामाबाद युनाइटेड की तो वह प्वाइंट टेबल पर 5वें स्थान पर है. लेकिन टीम ने केवल दो मैच ही खेले हैं जिनमें से केवल एक मैच टीम ने जीता है. जिसके कारण ये मैच काफी दिलचस्प हो सकता है. आज हम आपको क्वेटा ग्लेडिएटर और इस्लामाबाद युनाइटेड का ड्रीम 11 प्रीडिक्शन बताने वाले हैं. इसके साथ हम आपको क्वेटा ग्लेडिएटर और इस्लामाबाद युनाइटेड (QUE vs ISL Dream11 team) की ड्रीम 11 टीम, फैंटसी पिक और पिच रिपोर्ट की पूरी जानकारी देने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं.

QUE vs ISL Dream11 Fantasy Team: क्वेटा ग्लेडिएटर और इस्लामाबाद युनाइटेड फैंटसी टीम

ऑलराउंडरों: शादाब खान

विकेटकीपर: आजम खान

बल्लेबाज: पॉल स्टर्लिंग, मार्टिन गप्टिल

बॉलर: नसीम शाह, टॉम कुर्रन

कप्तान: आजम खान, शादाब खान, जैसन रॉय

क्वेटा ग्लेडिएटर और इस्लामाबाद युनाइटेड पिच रिपोर्ट (QUE vs ISL Pitch Report)

आपको जानकारी के लिए बता दें ये मैच करांची के स्टेडियम में हो रहा है. ये पिच स्कोर करने के लिए एवरेज मानी जाती है. संभाविक स्कोर 160 के आसपास रह सकता है. दोनों टीमें पहले बॉलिंग करने का ऑप्शन चुनना चाहेंगी. क्योंकि पिच बैट्समैन को ज्यादा सपोर्ट करती है और मैच के दौरान ज्यादा बदलाव भी नहीं होता है.

क्वेटा ग्लेडिएटर स्क्वाड (QUE Squad)

मोहम्मद नवाज़, इफ़्तिख़ार अहमद, जेसन रॉय, मोहम्मद हसनैन, सरफ़राज़ अहमद, नवीन उल हक, उमर अकमल, विल स्मीड, वानिन्दु हसरंगा, नसीम शाह, ओडियन स्मिथ, मोहम्मद हफ़ीज़, उम्मेद आसिफ, मुहम्मद जाहिद, अब्दुल बंगालज़ई, आइमल खान, मार्टिन गुप्टिल, ओमेयर बिन यूसुफ, क़ैस अहमद, सऊद शकील, ड्वेन प्रिटोरियस.

इस्लामाबाद युनाइटेड (ISL Squad)

आसिफ अली, हसन नवाज, सी मुनरो, सोहैब मकसूद, पीआर स्टर्लिंग, एचई वैन डेर डूसन, एसएच खान (सी), आजम खान, हसन अली, मोहम्मद वसीम, टीके कुरान, अबरार अहमद, एमएम अली, फहीम अशरफ, फजलहक फारूकी, एडी हेल्स, मुबासिर खान, रहमानुल्लाह गुरबाज़, रुम्मन रईस, जीशान ज़मीर, आज़म खान, टीएस मिल्स, आप एटकिंसन, जफर गोहर