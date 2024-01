Ranji Trophy 2023: बिहार के किसान के बेटे ने किया कमाल, सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे

Ranji Trophy 2023: भारतीय क्रिकेट टीम लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने में व्यस्त हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई घरेलू टूर्नामेंट में बिजी हैं. सीमित ओवर का घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी के खत्म होते ही लाल बॉल इवेंट यानी रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है. सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी पर कब्जा जमाने वाली मुंबई टीम इस वक्त पटना में बिहार के खिलाफ मैच खेल रही है. लेकिन इस मैच में बिहार ने इतिहास रच दिया है. टीम के कोच और कप्तान ने क्रिकेट के इतिहास में काफी कम उम्र के प्लेयर को इस मैच में खेलने का मौका दिया है.

हालांकि, क्रिकेट में ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि इस उम्र के खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाता है. लेकिन बिहार ने वैभव सू्र्यवंशी को टीम में शामिल ही नहीं बल्कि मुबंई के खिलाफ डेब्यू करने का भी मौका दिया.

दरअसल, बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करन वाले वैभव की उम्र महज 12 साल 284 दिन है. इसी के साथ वह फर्स्ट क्लास मैच में डेब्यू करने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के इंडियन खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड अलिमुद्दीन के नाम थी. इन्होंने 12 साल 73 दिनों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था. जबकि दूसरे नंबर पर एसके बोस हैं उन्होंने 12 साल 76 दिनों में पदार्पण किया था. लेकिन खास बात यह है कि किसान के बेटे वैभव बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने के साथ वह बाएं हाथ से हाथ से स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं.

January 5, 2024