एक ओवर में 5 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज और एक इनिंग में सबसे रन देने वाले गेंदबाजों की लिस्ट

Rinku Singh 5 Sixes Video: आईपीएल 2023 का 14वां मैच कोलकाता और गुजरात (KKR Vs GT) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया. जिसमें कोलकाता ने पिछले साल की चैंपियन गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से शिकस्त दे दी. गुजरात टाइटंस का 2023 का यह तीसरा मैच था. जिसमें रिंकू सिंह ने गुजरात की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. क्योंकि उन्होंने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के जड़ दिए.

गुजरात के कार्यवाहक कप्तान राशिद खान (Rashid Khan) ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और कोलकाता को 205 रनों का टार्गेट दिया था. गुजरात की तरफ से साइं सुदर्शन (38 गेंदों में 53 रन) और विजय शंकर (24 गेंदों में 63 रन) ने बेहतरीन पारियां खेलीं. बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता की तरफ से वेंकटेश अय्यर (40 गेंदों में 83 रन) ने भी तूफानी पारी खेली लेकिन आखिर में कार्यवाहक कप्तान राशिद खान ने हैट्रिक लेकर मैच अपनी टीम गुजरात का पाले में डाल दिया खुद का कुछ और ही मंजूर था.

1st six

Commentator:

It's not gonna be in a winning cause, I am sure.

5th six

Commentator:

I have never seen anything like this.

5 sixes in Row.

