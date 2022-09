रोबिन उथप्पा ने ‘भारतीय क्रिकेट’ के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास; जारी रहेगा ये सफर

Robin Uthappa retires from all forms of Indian cricket: रोबिन उथप्पा ने भारत के लिए 46 वनडे और 13 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में क्रमशः 934 और 249 रन अपने नाम किए हैं.