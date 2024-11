IND vs NZ: रोहित-गंभीर ने सरफराज को दिया धोखा! पूर्व दिग्गज को भी नहीं हुआ बर्दाश्त, साधा निशाना

Sanjay Manjrekar on Sarfaraz Khan: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला मुंबई में खेल रही हैं. इस मैच में मेहमान टीम न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 235 रन बनाए थे. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 263 रन बनाए. कीवी टीम दूसरी पारी में नौ विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए हैं. इस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 143 रनों का बढ़त बना ली है. लेकिन, इस मैच के बीच कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच का एक फैसला काफी सुर्खियों में आ गया है, जो सरफराज खान से जुड़ा हुआ है.

दरअसल, सरफराज खान अपने होम ग्राउंड पर पहली पारी में कुछ खास नहीं कर पाए, वो 4 गेंद खेलकर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. इस पर पूर्व क्रिकेटर व कॉमेंटेटर संजय मांजरेकर ने सवाल उठाया है. मांजरेकर का ये सवाल सरफराज खान के बैटिंग ऑर्डर को लेकर है.

सरफराज खान अक्सर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, वह 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कई कमाल की पारियां भी खेली हैं. पिछले मैच में भी उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली थी. लेकिन, मुंबई टेस्ट मैच की पहली पारी में उन्हें 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां वो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. हालांकि, कप्तान रोहित शर्मा ने ऐसा लेफ्ट-राइट का कॉम्बिनेशन बरकरार रखने के लिए किया. लेकिन, कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच गोतम गंभीर का ये फैसला संजय मांजरेकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. उन्होंने फौरन इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए दोनों की जमकर आलोचना की.

संजय मांजरेकर ने टीम मैनेजमेंट से किए कई सवाल

संजय मांजरेकर ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर लिखा, "एक खिलाड़ी जो अच्छे फॉर्म में है, अपने पहले तीन टेस्ट में उसने तीन हाफ सेंचुरी लगाई हैं. इसी सीरीज के टेस्ट में 150 रन बनाए, वह स्पिन का एक अच्छा खिलाड़ी भी है, लेकिन बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन को बनाए रखने के लिए उसे बल्लेबाजी ऑर्डर में पीछे धकेल दिया? ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है. सरफराज अब नंबर-8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. यह भारतीय टीम मैनेजमेंट का एक खराब कॉल है."

