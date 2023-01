Team India: शादी होते ही पलटी थी सूर्यकुमार यादव की किस्मत, पत्नि के इस मंत्र से मिली कामयाबी

Team India: सूर्यकुमार यादव का नाम दुनिया के बेहतरीन बल्लोजों में शुमार होता है. उन्हें भारत का एबी डिविलियर्स भी कहा जाता है. उनके पास 360 डिग्री शॉट्स मारने की काबिलियत है. लेकिन सूर्यकुमार यादव अभी भी मिस्टर 360 एबी को ही मानते हैं. आपको बता दें 32 साल के सूर्याकुमार ने 2 साल पहले ही टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया था. क्रिकेट के अपने इस डेब्यू के पीछे अपनी पत्नी देविशा शेट्टी का काफी अहम रोल बताते हैं. उनका कहना है कि एक रात उनकी पत्नी ने उन्हें कुछ ऐसा कहा जिसपर वह सोचने पर मजबूर हो गए और फिर उन्होंने काम करना शुरू किया और आखिरकार उन्होंने 14 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट खेला.

सूर्यकुमार यादव एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में मुझसे रोहित शर्मा ने कहा कि 'तेरी लाइफ का टर्निंग प्वाइंट देविशा है'. सूर्यकुमार बताते हैं कि 2016-17 में मेरी लाइफ एकदम बदली. इस साल मैंने देविशा से शादी की. देविशा को पता था कि मैं आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता हूं.

सूर्युकमार यादव बताते हैं कि शादी के बाद एक दिन हम साथ में बैठे थे और देविशा ने कहा कि ये सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारा करियर आगे क्यों नहीं जा रहा है. तुम इंडिया के लिए क्यों नहीं खेलते. जिसके बाद हमने डिसकस किया कि पिछले कुछ सालों में मैंने क्या किया और अब क्या बेहतर कर सकते हैं. जिसके बाद मैंने उन चीजों पर काम किया और मुझे पहला डेब्यू कैप मिला. मैच के बाद मुझे देविशा ने कहा कि अब तुम्हारी शुरूआत हुई है. जिसकी लिए तुमने पिछले 10 साल से मेहनत की है. इसका मजा ले लो आज रात. कल से तु्म्हें और ज्यादा लोग देखेंगे.

