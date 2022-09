Naseem Shah ने किया पहचानने से इनकार, तो Urvashi Rautela ने कही ये बात

Naseem Shah and Urvashi Comment: बॉलिवुड एक्ट्रेस एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. दरअसल उन्होंने कुछ दिनों पहले नसीम शाह का एक वीडियो शेयर किया था. नसीम ने कहा था कि उर्वशी कौन हैं मैं नहीं जानता हूं. अब इस मामले को लेकर उर्वशी ने एक पोस्ट लिखा है. आपको बता दें उर्वशी भारत पाकिस्तान मैच देखने पहुंची थीं. इसी दौरान किसी फैन ने उनका एक एडिट वीडियो बनाया था.

उर्वशी रौतेला ने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी लगाते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले मेरी टीम ने बिना बताए एक एक क्यूट वीडियो शेयर किया था. मैं मीडिया से गुजारिश करती हूं कि इस पर कोई खबर ना बनाएं. सभी का शु्क्रिया.

आपको बता दें कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान मैच में उर्वशी ने शिरकत की थी. इस दौरान किसी फैन ने उनका और नसीम का एक वीडियो एडिट कर दिया. जिसको उर्वशी ने अपनी स्टोरी पर लगा दिया. इस वीडियो में ऐसा लग रहा था कि दोनों (उर्वशी और नसीम) एक दूसरे को देख कर मुसकुरा रहे हैं. जिसके बाद उर्वशी को काफी ट्रोल किया जाने लगा था.

Urvashi Rautela posted a video of herself and Naseem Shah on her Instagram story pic.twitter.com/yH87gzEvH6

नसीम शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान इस स्टोरी को लेकर कहा था कि ऐसा कोई प्लान नहीं है. मुझे से स्माइल आपके सवाल पर आ रही है. मैं नहीं जानता कि उर्वशी कौन हैं. किस तरह के वीडियो शेयर करती हैं. मैं सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूं. सिर्फ क्रिकेट अच्छी लगती है. इसके साथ उन्होंने कहा कि जो लोग मैदान में मैच देखते हैं यह उनकी मेहरबावी है. जो कोई मुझे पसंद करता है वह अच्छी बात है. आपको बता दें उर्वशी के इस वीडियो के बाद उनके काफी मीम्स बने थे. यहां तक की ऋषभ पंत को भी काफी ट्रोल किया गया था.

“I don't know who is @UrvashiRautela” Pakistan pacer Naseem Shah on Viral Video of Him and Bollywood star #UrvashiRautela.#AsiaCup2022 #Pakistan #NaseemShah pic.twitter.com/KYZVDxlMRJ

— The Cricketer (@TheCricketerWeb) September 10, 2022