Asia Cup: Sehwag ने की भविष्यवाणी, बताया कौन भारतीय बल्लेबाज तोड़ेगा तेंदुलकर का रिकॉर्ड

Sehwag on Virat Kohli: एशिया कप में इंडिया बाहर हो गया है. इस कप में भारत टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. अब भारतीय टीम के एक क्रिकेटर को लेकर दिग्गज बल्लेबाज सहवाग का बयान आया है. उन्होंने उस खिलाड़ी का नाम बताया है जो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. आपको बता दें सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 100 शतक जड़े हैं.

वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकबज से बातचीत के दौरान कहा कि विराट के इस शतक से मैं नहीं पूरा भारत खुश है. उनके फैंस इंतेजार कर रहे थे कि कोहली जल्दी फॉर्म में आएं. सहवाग ने कहा कि जो अब यह सिलसिला शुरू हो गया है वह अब सौ पर जाकर रुके. आपको बता दें वीरेंद्र सहवाग विराट कोहली के अफगानिस्तान के शकत के बाद यह बात बोल रहे थे.

Thank you for all the love and support throughout the Asia Cup campaign. We will get better and come back stronger. Untill next time pic.twitter.com/yASQ5SbsHl

— Virat Kohli (@imVkohli) September 9, 2022