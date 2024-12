दिल्ली: चाकू से घोंपकर कर मां-बाप और बेटी की हत्या..., नेब सराय में ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप

Delhi Triple Murder: दक्षिणी दिल्ली के नेब सराय इलाके में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है. यहां एक ही परिवार के तीन लोगों की चाकू से गोदकर हत्या की गई है. पुलिस को बुधवार सुबह एक अधेड़ उम्र का जोड़ा और उनकी बेटी की लाश उनके घर के अंदर से मिली है. बताया जा रहा है कि जिस वक्त हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त उनका बेटा मॉर्निंग वॉक पर गया था. बेटा जब वापस सुबह की सैर वापस लौटा तो देखा कि तीनों की हत्या हो चुकी थी. इसके बाद बेटा ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम इस घटना की जांच कर रही है और बेटे से पूछताछ कर रही है.

पुलिस को बेटे ने बताया कि वह सुबह टहलने के लिए गया था. घर वापस लौटा तो पिता राजेश (55), मां कोमल (47) और बहन कविता (23) तीनों के घर में खून से लथपथ थे. पुलिस ने बताया कि तीनों की चाकू से घोंपकर हत्या की गई है.

Triple murder in Delhi | Three people from a house including a man, his wife and daughter, in the Neb Sarai area of ​​South Delhi were stabbed to death. Their son-fourth member of the family had gone out for a walk. Police are present at the spot. More details awaited: Delhi…

