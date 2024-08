Kolkata Rape Case: क्राइम सीन पर इकट्ठा लोग कौन हैं? BJP ने वीडियो जारी कर मांगा जवाब

Kolkata Rape Case Update: भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल हेड और वेस्ट बंगाल के इनचार्ज अमित माललीय ने सोमवार को एक कथित वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में भीड़ सेमिनार हॉल में इकट्ठा दिख रही है. यह आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के चौथे माले का वही हॉल है, जहां ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर का मामला सामने आया था. अमित मालवीय के मुताबिक क्राइम सीन को डॉक्टर, आउटसाइडर और हॉस्पिटल स्टाफ के जरिए पूरी तरह से तबाह कर दिया गया.

हालांकि, कोलकाता पुलिस ने साफ किया था कि अपराध वाला एरिया को तुरंत घेर लिया गया था और कुछ नामित अधिकारियों को छोड़कर किसी को भी घटनास्थल में एंट्री की इजाजत नहीं थी. अमित मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान का हवाला देते हुए कहा कि अपराध स्थल को बदला गया है, "इससे ममता बनर्जी सरकार की मंशा और अपराध को छुपाने के उनके सुनियोजित कोशिशों पर कई सवाल उठते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि कोलकाता पुलिस आयुक्त के जरिए दिए गए बेतुके बयानों ने जघन्य अपराध को और बढ़ा दिया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की खास पीठ के सामने पेश करते हुए कहा था, 'हमारी जांच अपने आप में एक चुनौती है क्योंकि पीओ को बदल दिया गया था!' अब हम समझ गए हैं कि उनका क्या मतलब था."

Shocking footage from Seminar Room of RG Kar Medical College & Hospital, soon after the lifeless body of the raped and murdered PGT lady doctor was found.

The crime scene was completely destroyed with so many doctors, policemen, hospital staff and OUTSIDERS in the Place of… pic.twitter.com/M2iaePpAOc

