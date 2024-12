Ustad Zakir Hussain health: मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन की बिगड़ी तबीयत, ICU में किया गया है भर्ती

Ustad Zakir Hussain health: मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. जिसके बाद उन्हें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हालत गंभीर है और उन्हें फिलहाल आईसीयू में भर्ती कराया गया है.

बहनोई ने की दुआ करने की गुजारिश

पत्रकार परवेज आलम ने ट्विटर (पहले ट्विटर) पर जाकिर हुसैन की एक तस्वीर शेयर की है. साथ ही उन्होंने लिखा, "तबला वादक, तालवादक, संगीतकार, पूर्व एक्टर और महान तबला वादक अल्लाह रक्खा के बेटे उस्ताद जाकिर हुसैन की तबीयत ठीक नहीं है. अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को अस्पताल में उनकी गंभीर बीमारियों का इलाज चल रहा है. उनके बहनोई अयूब औलिया ने मुझे फोन पर यह जानकारी दी है. लंदन में रहने वाले औलिया साहब ने जाकिर के चाहने वालों से उनके जल्द ठीक होने की दुआ करने की गुजारिश की है."

