जयपुर में बुलडोजर एक्शन, RSS के प्रोग्राम में चाकूबाजी करने वाले नसीब के घर को किया ध्वस्त

Jaipur News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर एक्शन जारी है. ताजा कार्रवाई राजस्थान में देखने को मिला है. प्रशासन ने यहां नसीब चौधरी के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है. नसीब पर जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सदस्यों के ऊप चाकू से हमला करने का आरोप है. प्रशासन ने इसी मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर नसीब के जमींदोज कर दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को एक मंदिर में आयोजित धार्मिक प्रोग्राम के दौरान नोक झोक हुई थी इसी दौरान नसीब चौधरी और उसके बेटे ने चाकू से हमला कर दिया, इसमें कई लोग घायल हो गए. आरोप है कि चाकू के हमले में चाकू RSS से जुड़े 10 लोग घायल हुए थे. इसी के तहत प्रशासन ने आज नसीब चौधरी के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया. जिस वक्त प्रशासन के द्वार निर्माण को अवैध बताकर गिराया जा रहा था तो उस दौरान हिन्दू संगठन के लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए.

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: District Administration demolishes the illegally occupied house of the accused father and son involved in the stabbing incident at a temple on Thursday night. A residential house has been allegedly built inside the temple premises. The illegal… https://t.co/GFhw2Oaucc pic.twitter.com/ZOcmnivMa2

इससे पहले नसीब चौधरी के द्वारा खीर वितरण प्रोग्राम में चाकूबाजी करने के आरोप में जेडीए ने उसके घर पर नोटिस चस्पा किया था. और अब इस नोटिस के बाद जेडीए ने अवैध अतिक्रमण पर रविवार को बुल्डोजर चलाया और नसीब के घर को ध्वस्त कर दिया.

पुलिस ने दी ये जानकारी

इस पूरे मामले पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर राष्ट्रदीप ने कहा, "कल एक मंदिर में जागरण और प्रसाद वितरण का प्रोग्राम चल रहा था...मंदिर के बगल में नसीब चौधरी नाम के व्यक्ति का परिवार रहता है. वह और उसका बेटा मंदिर में आए और कुछ लोगों को चाकू मार दिया. दोनों को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया... सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी... घटना में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है"

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: Additional Commissioner of Police Rashtradeep says, "Yesterday, the program of Jagran and Prasad distribution was going on in a temple... The family of a person named Nasib Chaudhary lives next to the temple. He also has a previous crime record. He and… pic.twitter.com/C4ORMnXxQv

