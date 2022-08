Underarms Smell: इस तरीके से धोएं बगल, तो कभी नहीं आएगी पसीने की बदबू, बच जाएगा Deo का खर्चा

Underarms Smell Home Remedies: पसीना हर व्यक्ति को आता है. वहीं, कुछ लोगों में पसीने के कारण काफी ज्यादा बदबू आने लगती है. अगर आप बगल को सही तरीके से नहीं धोते हैं, तो पसीने की बदबू (Sweating Smell) ज्यादा हो जाती है. पसीने की बदबू से छुटकारा पाने के लिए लोग Deodorant का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह बगल को काला बनाने के साथ नुकसानदायक (Deodorant Side Effects) भी हो सकता है. पसीने की बदबू से छुटकारा पाने के लिए बगल सही तरीके से धोनी चाहिए. आइए जानते हैं कैसे...

Right way to wash underarms: बगल धोने का सही तरीका क्या है?

बगल साफ करने के लिए आपको सिर्फ साबुन से धोना काफी नहीं है. क्योंकि, इसके बाद भी अंडरआर्म्स पर बैक्टीरिया रह जाते हैं, जो पसीने के साथ मिलकर तेज बदबू पैदा करते हैं. इसकी जगह आप अंडरआर्म्स साफ (how to clean underarms) करने के लिए साबुन से लगाएं. इसके बाद एंटी-बैक्टीरियल लिक्विड (anti-bacterial liquid) को पानी में मिलाकर बगल को साफ करें.

Underarms whitening: अंडरआर्म्स को सफेद बनाने का तरीका

अगर पसीने के कारण बगल काली हो गई है, तो आप घरेलू उपायों से अंडरआर्म्स का कालापन (underarms blackness removal) दूर कर सकते हैं. अंडरआर्म्स को सफेद करने के लिए नहाने से पहले होममेड क्रीम (homemade cream) लगाई जा सकती है. इसके लिए बेसन, नींबू का रस और दही मिलाकर पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को बगल पर लगाएं. करीब आधे घंटे बाद बगल को साफ पानी से धो लें और फिर नहाएं. ऐसा नियमित रूप से करने पर अंडरआर्म्स सफेद हो जाएंगे.

Underarms Smell Removal: अंडरआर्म्स की बदबू दूर करने के अन्य तरीके

अंडरआर्म्स की बदबू दूर करने के लिए आप कुछ हाइजीन टिप्स की मदद भी ले सकते हैं. जैसे- आप वक्त-वक्त अंडरआर्म्स हेयर रिमूव कर सकते हैं. इसके लिए एक अच्छे ट्रिमर का इस्तेमाल करें. वहीं, आप नहाते वक्त टी ट्री ऑयल, एप्पल साइडर विनेगर या नींबू का रस भी लगा सकते हैं. इस घरेलू उपाय से बगल साफ रहेगी और बैक्टीरिया जमा नहीं होंगे.