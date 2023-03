देश में हर चार मिनट में एक शख्स की जान ले रहा है ब्रेन स्ट्रोक; लक्षण दिखते ही हो जाएं होशियार

Stroke second commonest cause of death in India: न्यूरोलॉजिस्ट का कहना है कि इस वक्त देश में आघात मौत का दूसरा सबसे आम कारण बन गया है, लेकिन अस्पतालों में इसके उपचार के लिए उचित व्यवस्था का अभाव है.