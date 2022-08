White Hair Treatment: पुरुषों के सफेद बाल दूर करते हैं ये पत्ते, बार-बार नहीं लगाना पड़ेगा Hair Colour

White Hair Treatment: उम्र बढ़ने के साथ सफेद बाल हो जाते हैं. लेकिन पुरुषों में सफेद बाल (white hair men) कम उम्र में भी आ जाते हैं. इसके पीछे धूम्रपान, तनाव और पोषण की कमी बड़ी वजह (white hair causes) होती हैं. सफेद बाल छिपाने के लिए पुरुष बार-बार हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं. मगर हेयर कलर हेयर क्वॉलिटी को खराब कर सकता है. इसलिए आप नैचुरल तरीकों से सफेद बाल का इलाज करें. शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि इमली के पत्तों से बालों को काला (tamarind leaves to treat white hair) किया जा सकता है. इमली की पत्तियां बालों में शाइन लाने में भी मदद करती हैं.

White Hair Treatment: इमली के पत्तों से करें पुरुषों के सफेद बालों का इलाज

उपाय 1 - How to use tamarind leaves

सफेद बालों को काला करने के लिए आप इमली की पत्तियों (tamarind leaves) को धोकर उनका पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को एक कटोरी में लेकर बराबर मात्रा में दही मिलाएं. इस मिक्सचर को बालों में लगाएं और एक घंटे रहने दें. इसके बाद बालों को साफ कर लें. यह उपाय नियमित रूप से अपनाने पर सफेद बाल काले हो जाएंगे.

उपाय 2 - How to use tamarind leaves

सफेद बालों का इलाज करने के लिए सबसे पहले इमली के पत्तों को 1 लीटर पानी में उबालें. जब पानी पककर आधा हो जाए, तो उसे एक स्प्रे बोतल में भर लें. अब जब भी आप बालों में शैंपू करने जाएं, तो उससे पहले यह मिक्सचर बालों में स्प्रे कर लें. धीरे-धीरे आपके बालों का काला रंग लौट आएगा.

इमली के पत्तों के फायदे - Tamarind Leaves Benefits

इमली के पत्ते सफेद बालों का इलाज करने के साथ अन्य फायदे भी देते हैं. जैसे-

इमली के पत्तों को काढ़ा मलेरिया में काफी राहत देता है. लेकिन इसका सेवन करने से पहले किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें.

अगर आप किसी घाव या इंफेक्शन से परेशान हैं, तो भी इमली के पत्तों का पेस्ट लगाकर इलाज किया जा सकता है.