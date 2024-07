Netanyahu in US: फिलिस्तीनी समर्थकों ने नेतन्याहू को किया परेशान, खाने की टेबल पर डाले कीड़े

Netanyahu in US: फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों और दूसरे कार्यकर्ताओं ने वाशिंगटन डीसी के वाटरगेट होटल में कथित तौर पर कीड़े और झींगुर छोड़ दिए, जहां इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ठहरे हुए हैं. बुधवार, 24 जुलाई को इंस्टाग्राम पर फिलिस्तीनी युवा आंदोलन ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें इजरायल और अमेरिकी झंडों से घिरी एक मेज पर कुछ झींगुर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं.

संगठन ने कहा, "बॉन एपेटिट!! अपराधी ज़ायोनीवादियों की युद्ध मेज पर कीड़े छोड़े गए". संस्था ने आगे लिखा,"फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने कल रात वाटरगेट होटल में अराजकता फैलाई ताकि नेतन्याहू, इजरायली मोसाद एजेंट और सीक्रेट सर्विस को शांति न मिले क्योंकि वे हमारे लोगों को आतंकित करना जारी रखते हैं."

कई मंजिलों पर 30 मिनट से अधिक समय तक फायर अलार्म बजाए गए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नेतन्याहू को कोई आराम न मिल पाए. इसमें आगे कहा गया, "हमारे लोगों की मौत और उनके समाज के पतन से उनके सपने प्रभावित हो सकते हैं. "युवा आंदोलन" ने पोस्ट के आखिर में लिखा, "जब तक युद्ध अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक कोई शांति नहीं होगी, कोई आराम नहीं होगा".

BON APPETIT!! MAGGOTS RELEASED ON THE CRIMINAL ZIONIST'S WAR TABLE!

Palestine protestors manufactured chaos at the Watergate Hotel last night so that Netanyahu, Israeli Mossad agents, and the Secret Service had no peace as they continue to terrorize our people. pic.twitter.com/hEc2HzL8Jb

— Palestinian Youth Movement (@palyouthmvmt) July 24, 2024