पीटकर कत्ल के मामले में ओवैसी ने जताई नाराजगी; बताया कम से शुरू हुआ ये अपराध

Asaduddin Owaisi on Mob Lynching: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने सख्त बयानों के लिए जाने जाते हैं. वह अक्सर कई मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं. हाल ही में उन्होंने मोब लिंचिंग के मामले में अपनी राय रखी है. उन्होंने ने बुधवार को इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने जब से केंद्र में सत्ता की बागडोर संभाली है, पीटकर की जाने वाली हत्या की घटनाओं पर विराम नहीं लग रहा है. ओवैसी, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चोरी के आरोप में भीड़ द्वारा एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीटकर हत्या करने से जुड़ी खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे.

2014 के बाद पीटकर हत्या

ओवैसी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "2014 के बाद से पीटकर हत्या करने की घटनाओं पर विराम नहीं लग रहा है. भीड़ अब उत्साहित हो गई है क्योंकि वह जानती है कि वह बच जाएगी." मंगलवार रात चोरी के इल्जाम में भीड़ ने अलीगढ़ में एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीटकर हत्या कर दी, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया.

There has been no pause in lynchings since 2014. Mobs are emboldened now because they know that they will get away. If a mob had the strength to kill someone on a “suspicion”, it could have easily held Aurangzeb till the police reached. https://t.co/VqxyEQjqEl

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) June 19, 2024