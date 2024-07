Lucky Ali: मुस्लिम होने की वजह से खुद को 'आइसोलेट' महसूस करते हैं सिंगर लकी अली; दोस्तों ने छोड़ा साथ

Lucky Ali: 'जानें क्या ढूंढता है, ना तुम जानो ना हम, कितनी हसीं जिंदगी और ओ सनम' जैसे गानों को गाने वाले मशहूर गायक लकी अली ( Lucky Ali ) को आज एक मुस्लिम होने पर क्या महसूस होता है, इस बारे में उन्होंने खुलकर बात की है. उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम होना ' आपको समाज से आइसोलेट कर सकता' है, क्योंकि दुनिया आपको "आतंकवादी" करार दे देती है.

लकी अली ने कहा

बेंगलुरु स्थित गायक ने कहा कि मुसलमानों को "आतंकवादी" करार दिया जाता है और उनके दोस्तों द्वारा उन्हें अकेले छोड़ दिया जाता है. लकी ने शुक्रवार को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल "एक्स" पर लिखा, "आज दुनिया में मुस्लिम होना एक खुद को अकेला होने जैसा है. पैगंबर मुहम्मद साहब की सुन्नत का पालन करना आपको दुनिया से बेगाना बना देगा. आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे, दुनिया आपको आतंकवादी कहेगी."

Its a lonely thing to be a Muslim in the World today

its a lonely thingto follow the sunnah of the Prophet , your friends will leave you , the world will call you a terrorist........

