वक्फ विधेयक पर बोले शिया मौलाना; कहा- "मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का..."

Waqf Board Bill: इन दिनों देश में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर हंगामा मचा हुआ है. इस बीच शिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद इस मामले पर सरकार से नाराज हैं. शिया धर्मगुरु और मजलिस-उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि सरकार को पहले इस मामले में मुसलमानों से मिलना चाहिए था. उन्होंने रविवार को कहा कि वह विधेयक के तथ्यों से लोगों को अवगत कराने के लिए "देशव्यापी अभियान शुरू करेंगे." ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जवाद ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने विधेयक का मसौदा तैयार करने से पहले हितधारकों से सलाह-मशविरा नहीं किया.

वक्फ संपत्तियों पर कब्जा

एक बयान के मुताबिक, जवाद ने इल्जाम लगाया कि सरकार यह विधेयक इसलिए लाई है, ताकि वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किया जा सके. उन्होंने विधेयक को "धर्मनिरपेक्ष अवधारणा" के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की गुजारिश की है. शिया धर्मगुरु ने कहा कि वह सांसदों से मिलने के साथ-साथ वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू करेंगे. इसके साथ वह सभी लोगों को इस विधेयक के तथ्यों से रूबरू कराएंगे.

#WATCH | On Waqf (Amendment) Bill, 2024, Shia cleric Maulana Syed Kalbe Jawad says, "Why didn't they, while making the Waqf act- try to meet us...They should have talked to the Maulana and Ulema...Why didn't they talk to us? Without consulting us they presented it...Awareness… pic.twitter.com/G4UQfn71xC

— ANI (@ANI) August 18, 2024