Saudi Arabia के एक टीचर को ट्वीट करना पड़ा भारी, हो गई 20 साल की जेल

Saudi Arabia News: ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) के मुताबिक, 47 साल के सऊदी शिक्षक असद बिन नासिर अल-गामदी को सोशल मीडिया पर अपने ख्यालात जाहिर करने पर 20 साल की सजा हुआ है. अल-गामदी को नवंबर 2022 में बंदरगाह शहर जेद्दा के अल-हमदानियाह पड़ोस में उसके घर पर रात के समय छापेमारी में गिरफ्तार किया गया था.

उन्हें 29 मई को सऊदी अरब के विशेष आपराधिक न्यायालय के जरिए कई आपराधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, जो केवल ऑनलाइन उनकी शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति से जुड़े हुए थे. उन्हें तीन महीने तक जेद्दाह के धहबान जेल में एकांत कारावास में रखा गया, लगभग दो महीने तक उनसे संपर्क नहीं किया गया, इसके साथ ही 11 जनवरी, 2023 को ही परिवार के सदस्यों ने उनसे पहली बार मुलाकात की.

A Saudi Arabia court has sentenced a man to 20 years in prison on charges related to his tweets.

Yet another outrageous, decades-long sentence demonstrates that the Saudi authorities are willing to crush any and all dissent. https://t.co/BZT0iiYdyi pic.twitter.com/QgA97nZm3e

— Human Rights Watch (@hrw) July 9, 2024