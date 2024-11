Aryan Khan Web Series: वेवेब सीरीज को डायरेक्ट कर रहे हैं आर्यन खान, पिता शाहरुख ने किया लॉन्च का ऐलान

Aryan Khan Web Series: शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज़ की आधिकारिक ऐलान कर दी है, जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है. इस अनटाइटल्ड बॉलीवुड सीरीज़ का प्रोडक्शन गौरी खान ने किया है.

आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज़ को नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. इस साझेदारी और प्रोजेक्ट का ऐलान इस हफ़्ते की शुरुआत में लॉस एंजिल्स में एक इवेंट में किया गया था.

एसआरके ने अपने सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान करते हुए लिखा,"यह एक खास दिन है जब दर्शकों के लिए एक नई कहानी पेश की जा रही है. आज का दिन और भी खास है क्योंकि रेड चिलीज और आर्यन खान नेटफ्लिक्स इंडिया पर अपनी नई सीरीज़ दिखाने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं. यहाँ अदम्य कहानी, नियंत्रित अराजकता, साहसी दृश्य और ढेर सारी मस्ती और भावनाएं हैं. आगे बढ़ो और लोगों का मनोरंजन करो आर्यन, और याद रखो, शो बिजनेस जैसा कोई बिजनेस नहीं है!!"

It’s a special day when a new story is being presented for the audience. Today is even more special as @RedChilliesEnt and Aryan Khan embark on their journey to showcase their new series on @NetflixIndia . Here’s to untamed story telling….controlled chaos…gutsy scenes and lots… pic.twitter.com/8v0eBzRZ6S

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 19, 2024